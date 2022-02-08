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Макрон сообщил о возможности найти путь мира для Европы

Политика
Макрон сообщил о возможности найти путь мира для Европы
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 8 февраля. Сейчас еще присутствует возможность найти мирный путь для Европы. Соответствующее заявление по результатам переговоров с президентом России Владимиром Путиным сделал французский лидер Эммануэль Макрон.

Макрон заявил, что в данный момент всем необходимо найти путь мира и стабильности в Европе. По словам президента Франции, сейчас для этого есть все возможности и время.

Путин при этом поблагодарил Макрона за то, что Франция принимает усилия по урегулированию отношений между Киевом и Москвой, для обеспечивания безопасности и установления стабильной обстановки. Президент России назвал переговоры продуктивными и полезными.

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