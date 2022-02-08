Макрон: Россия и Франция договорились о совместной работе над гарантиями безопасности

Москва, 8 февраля. Россия и Франция договорились вместе работать над гарантиями безопасности, сообщил после встречи с российским коллегой Владимиром Путиным французский президент Эммануэль Макрон.

Переговоры Путина с Макроном начались в 18:33 и продлились несколько часов, сообщил ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Российский президент отметил, что переговоры с французским коллегой прошли в деловом ключе. Путин назвал их содержательными и полезными.

В то же время он указал, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы. Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.