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08 февраля 00:49
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Политика
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Путин заявил о беспокойстве из-за дискриминации русскоязычного населения на Украине

Политика
Путин заявил о беспокойстве из-за дискриминации русскоязычного населения на Украине
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 февраля. Президент России Владимир Путин заявил, что его беспокоит происходящая на Украине дискриминация русскоязычного населения.

На Украине ранее приняли закон об обеспечении функционирования украинского языка в качестве государственного. Все печатные издания страны теперь обязаны издаваться исключительно на нем. По мнению экспертов, такое требование подорвет плюрализм СМИ на Украине.

Представители партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» считают, что говорящих на русском языке жителей Украины притесняют и дискриминируют. Они отметили, что на территории Украины начали действовать новые нормы, дискриминирующие русскоязычных граждан, а также представителей других национальных общин.

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