Путин: озабоченности России по гарантиям безопасности Запад проигнорировал

Москва, 8 февраля. Президент России Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с французским коллегой Эммануэлем Макроном заявил, что озабоченности Москвы по гарантиям безопасности были проигнорированы.

Российский лидер уточнил, что в ходе переговоров с Макроном обсуждались вопросы безопасности. Путин назвал политику «открытых дверей» Североатлантического альянса вольной интерпретацией принципов НАТО.

Ранее Путин заявил, что Москва не увидела адекватного учета трех ключевых требований в ответе Запада на предложения РФ по безопасности. В том числе это относится к вопросу нерасширения НАТО на восток.