Путин назвал непонятной позицию НАТО по перемещению российских войск внутри страны

Москва, 8 февраля. Остается непонятным, почему перемещения российских войск внутри страны пытаются выдать за угрозу соседним государствам, заявил президент РФ Владимир Путин.

Москву пытаются успокоить тем, что Североатлантический альянс якобы является мирным оборонительным союзом, однако в военной стратегии НАТО Россия обозначена противником. Об этом Путин заявил после переговоров с французским лидером Эммануэлем Макроном.

Ранее переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном завершились. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Переговоры начались 7 февраля в 18:33 по московскому времени.