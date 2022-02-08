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Путин заявил о готовности дать убежище экс-президенту Украины Порошенко

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 00:21
Политика
Путин заявил о готовности дать убежище экс-президенту Украины Порошенко
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. Россия готова предоставить политическое убежище таким людям, как бывшему президенту Украины, лидеру украинской партии «Европейская солидарность» Петру Порошенко, заявил президент России Владимир Путин.

Украинские правоохранители обвиняют бывшего президента в государственной измене. Дело касается организации закупки угля у Донбасса. Порошенко подчеркивал, что на этот шаг он пошел с учетом сложившихся политических обстоятельств.

Ранее адвокат экс-президента заявил о намерении Петра Порошенко отказаться сотрудничать со следствием. Политик не захочет участвовать в перекрестном допросе, на котором будет присутствовать Виктор Медведчук.

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