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Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО

  /   Обновлено: 08 февраля 2022 00:20
Политика
Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО
kremlin.ru  /  Администрация президента России

Москва, 8 февраля. НАТО обозначила Россию как противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Альянса вольной интерпретацией принципов НАТО со стороны США и некоторых других государств. Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле. Он заявил, что переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Президент России назвал состоявшиеся переговоры содержательными и полезными. Беседа между главами России и Франции состоялась в Кремле 7 февраля.

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