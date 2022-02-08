Путин раскритиковал политику «открытых дверей» НАТО

Москва, 8 февраля. НАТО обозначила Россию как противника. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер назвал политику «открытых дверей» Альянса вольной интерпретацией принципов НАТО со стороны США и некоторых других государств. Об этом Путин заявил по итогам переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Ранее Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле. Он заявил, что переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе. Президент России назвал состоявшиеся переговоры содержательными и полезными. Беседа между главами России и Франции состоялась в Кремле 7 февраля.