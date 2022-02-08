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Политика
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Политика
Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле
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Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле

Политика
Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Москва, 8 февраля. Российский президент Владимир Путин заявил, что переговоры с французским коллегой Эммануэлем Макроном прошли в деловом ключе.

Путин назвал состоявшиеся переговоры содержательными и полезными. Беседа между главами России и Франции состоялась в Кремле 7 февраля.

Ранее политолог Дмитрий Вородин оценил дружеское общение Путина и Макрона. Ничто так не способствует дружбе между двумя странами как личная беседа их лидеров, отметил он. Данный обмен жестами дружбы серьезно повлиял на исход беседы, убежден Вородин. По его словам, начало встречи больше походило на общение не глав государств, а двух старых друзей, которые долго не виделись и которым есть что друг другу рассказать.

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Все новости / Политика / Путин высоко оценил переговоры с Макроном в Кремле
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