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Экс-генерал Келлог: Украина должна быть европейской проблемой

Политика
Экс-генерал Келлог: Украина должна быть европейской проблемой
ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 8 февраля. Украинский кризис должен быть европейской проблемой, а США должны решительно отвергнуть вероятность войны. Об этом заявил бывший генерал-лейтенант Кит Келлог.

Экс-военнослужащий подчеркнул, что он придерживается доктрины, согласно которой власть делает все, в первую очередь, для своего народа. Однако многие консерваторы уверены, что Белый дом должен исполнять роль мировой полиции. Об этом пишет Fox News.

«Я считаю, что украинский кризис должен быть, по сути, европейской проблемой, и мы должны решительно отвергнуть барабанный бой войны и все, что влечет за собой эскалация. Те, кто считает иначе и выступает за участие Америки, ссылаются на посягательство на демократию и НАТО», — отметил Келлог.

Экс-генерал Келлог: Украина должна быть европейской проблемой
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

По его мнению, Запад упорно пытается превратить нынешнее противостояние в проблему России и НАТО. Однако это имело бы смысл лишь в том случае, если бы Украина была членом Альянса.

Ранее глава Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в интервью для ФАН рассказал, что Россия всегда напоминает Киеву о том, что альтернативы Минским соглашениям нет. Он подчеркнул, что РФ не угрожает своим соседям на Украине.

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