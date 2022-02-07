Вашингтон, 7 февраля. Соединенным Штатам будет лучше без вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил республиканец Джош Хоули.

По мнению сенатора, для Вашингтона главной проблемой должен быть Китай, но никак не Россия, а политика Белого дома должна основываться на американской свободе и процветании. Об этом пишет Fox News.

«Соединенным Штатам будет лучше без вступления Украины в НАТО. Но когда на прошлой неделе я отправил письмо госсекретарю Тони Блинкену с объяснением причин. В Белом доме сказали, что я "повторяю тезисы русских выступлений". Это последнее обвинение особенно сильно исходит от администрации», — отметил Хоули.

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Он добавил, что и демократы, и республиканцы забыли об основных принципах американской политики. Однако сейчас, когда Китай стремительно развивается, наступило время вспомнить об этом.

Ранее обозреватель Петр Акопов рассказал, что власти США больше не смогут поддерживать свою гегемонию, растянув силы по всей планете. Как отметил эксперт, давно прошли времена холодной войны, когда СССР технологически отставал от Соединенных Штатов.