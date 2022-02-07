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Сенатор Хоули: для США будет лучше, если Украина не вступит в НАТО

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 23:51
Политика
Сенатор Хоули: для США будет лучше, если Украина не вступит в НАТО
ФБА «Экономика сегодня»  /  ФБА «Экономика сегодня»

Вашингтон, 7 февраля. Соединенным Штатам будет лучше без вступления Украины в Североатлантический альянс. Об этом заявил республиканец Джош Хоули.

По мнению сенатора, для Вашингтона главной проблемой должен быть Китай, но никак не Россия, а политика Белого дома должна основываться на американской свободе и процветании. Об этом пишет Fox News.

«Соединенным Штатам будет лучше без вступления Украины в НАТО. Но когда на прошлой неделе я отправил письмо госсекретарю Тони Блинкену с объяснением причин. В Белом доме сказали, что я "повторяю тезисы русских выступлений". Это последнее обвинение особенно сильно исходит от администрации», — отметил Хоули.

Сенатор Хоули: для США будет лучше, если Украина не вступит в НАТО
ФБА «Экономика сегодня» / ФБА «Экономика сегодня»

Он добавил, что и демократы, и республиканцы забыли об основных принципах американской политики. Однако сейчас, когда Китай стремительно развивается, наступило время вспомнить об этом.

Ранее обозреватель Петр Акопов рассказал, что власти США больше не смогут поддерживать свою гегемонию, растянув силы по всей планете. Как отметил эксперт, давно прошли времена холодной войны, когда СССР технологически отставал от Соединенных Штатов.

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