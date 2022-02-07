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Многочасовые переговоры Путина с Макроном завершились

Политика
Многочасовые переговоры Путина с Макроном завершились
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Москва, 7 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном завершились. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры российского лидера с главой Франции проходили в течение многих часов. Беседа Путина и Макрона состоялась в Кремле. Переговоры начались в 18:33, передает РИА Новости.

Ранее президент России заявил, что у сторон накопилось большое число вопросов, которые можно и необходимо обсуждать в формате личной беседы. До начала разговора Путин подчеркнул, что Франция прикладывает усилия для разрешения украинского кризиса. Президент России также отметил, что Москва и Париж имеют общую озабоченность по вопросам безопасности.

Макрон перед беседой заявил, что настроен оптимистично. Президент Франции прилетел в Москву в понедельник, 7 февраля.

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