Многочасовые переговоры Путина с Макроном завершились

Москва, 7 февраля. Переговоры президента России Владимира Путина с французским лидером Эммануэлем Макроном завершились. Соответствующей информацией поделился пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Переговоры российского лидера с главой Франции проходили в течение многих часов. Беседа Путина и Макрона состоялась в Кремле. Переговоры начались в 18:33, передает РИА Новости.

Ранее президент России заявил, что у сторон накопилось большое число вопросов, которые можно и необходимо обсуждать в формате личной беседы. До начала разговора Путин подчеркнул, что Франция прикладывает усилия для разрешения украинского кризиса. Президент России также отметил, что Москва и Париж имеют общую озабоченность по вопросам безопасности.

Макрон перед беседой заявил, что настроен оптимистично. Президент Франции прилетел в Москву в понедельник, 7 февраля.