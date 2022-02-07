Госдеп: США и ЕС обсуждают ответ Запада на случай эскалации на Украине

Вашингтон, 7 февраля. Межведомственная делегация США находится в Европе для согласования аспектов ответа западных стран на возможную эскалацию ситуации вокруг Украины, сообщил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.

Делегация США включает представителей американских федеральных ведомств, в том числе министерства финансов и Госдепартамента США, уточнил Прайс.

«Находящаяся в Европе межведомственная группа проводит встречи с нашими партнерами для согласования технических аспектов мер, которые при неблагоприятном развитии событий нам, возможно, придется задействовать», — заявил в ходе регулярного брифинга Нед Прайс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон намерен продолжать диалог с российской стороной по гарантиям безопасности. По его словам, дипломатический путь открыт, но США готовы и к вводу ограничений против России.