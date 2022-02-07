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Анкара сообщила о подготовке визита Путина в Турцию

Политика
Анкара сообщила о подготовке визита Путина в Турцию
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Анкара, 7 февраля. Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию находится на стадии подготовки. Дата будет озвучена в ближайшие дни.

Визит Путина в Анкару состоится. Об этом рассказал официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын в интервью телеканалу A haber.

«Визит господина Путина состоится. Дата станет известна в ближайшие дни», — сказал он.

Глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу допустил визит Путина в Турцию после его посещения церемонии открытия Олимпиады в Пекине. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков отметил, что президент России воспользуется приглашением Анкары, когда это позволит эпидситуация.

Ранее Владимир Путин искренне поддержал турецкого коллегу Реджепа Тайипа Эрдогана и его супругу. Известно, что Эрдоган сдал тест на коронавирус и получил положительный результат. Политик сообщил об этом в своем микроблоге в Twitter. Президент России также выразил надежду на то, что бодрость духа поможет Эрдогану в течение ближайшего времени побороть вирус.

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