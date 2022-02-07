«Молдовагаз» предупредил о риске не успеть закончить аудит долга за газ в срок

Кишинев, 7 февраля. Молдавия может не успеть сделать аудит долга за газ до 1 мая, межправительственной комиссии нужно согласовать другой срок, предупредил глава «Молдовагаза» Вадим Чебан.

Компании понятны факторы образования долга, отметил Чебан. У «Молдовагаза» есть вся информация, и предприятие готово ее предоставить, но необходимо подтверждение независимого аудита, отметил топ-менеджер.

«У нас есть риск не успеть завершить аудит до 1 мая, но этого нельзя допустить, я думаю, что на уровне межправкомиссии в марте нужно будет согласовать другой срок, отодвинуть его», — заявил Чебан.

Чебан ранее сообщил, что закупочная стоимость газа для Кишинева в феврале может снизиться более чем на 100 долларов за тысячу кубометров. Согласно его оценкам, стоимость тысячи кубометров может снизиться с 686,9 до 563 долларов.