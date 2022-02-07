Псаки не стала комментировать отправку дополнительных войск США в Европу

Вашингтон, 7 февраля. Белый дом находится в постоянном контакте с партнерами по Североатлантическому альянсу относительно их оборонных нужд и допускает возможность отправки дополнительных войск в Европу.

В то же время администрация США не готова объявить о каких-либо решениях. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе регулярного брифинга.

«Я бы отметила, что мы поддерживаем постоянный контакт не только с министерством обороны США, но и с нашими партнерами в рамках НАТО относительно их оборонных нужд», — заявила Псаки.

Ранее американский президент США Джо Байден не стал отвечать на вопрос о возможности отправки дополнительных войск в Европу в случае сохранения напряженности вокруг Украины. На неделе Соединенные Штаты направили в Германию, Польшу и Румынию 3 тыс. своих солдат для расширения военного контингента восточного фланга НАТО. Байден считает, что на решение российского лидера Владимира Путина касательно Украины повлияют «вещи, которые он не может получить».