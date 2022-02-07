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Компания Wizz Air посоветовала туристам покупать авиабилеты за восемь недель до вылета

Общество
Компания Wizz Air посоветовала туристам покупать авиабилеты за восемь недель до вылета
ФБА «Экономика сегодня»  /  Ксения Камалова

Москва, 7 февраля. Бюджетная венгерская авиакомпания Wizz Air рассказала путешественникам, как сэкономить на отдыхе при покупке авиабилетов. Так, она порекомендовала покупать авиабилеты за восемь недель до вылета.

Представители компании также посоветовали выбирать на сайте авиаперевозчиков опцию «гибкие даты», которая может предложить туристам самые выигрышные варианты перелета. Кроме того, чтобы сэкономить на покупке билетов для большой компании, необходимо покупать все проездные документы отдельно, так как алгоритмы авиакомпании посадят группу вместе, что автоматически повышает стоимость билетов.

Также эксперты Wizz Air порекомендовали покупать проездные документы в валюте пункта назначения в случае поездки за рубеж, так как разница в конвертации может разительно сказаться на бюджете всего путешествия. Эксперты добавили, что важно следить за акциями и скидками на сайтах перевозчиков и в их социальных сетях. К тому же порой приобретать билеты туда-обратно невыгодно, поэтому стоит поискать дешевые варианты по отдельности.

«Это может быть не всегда так, но во время поиска лучших предложений стоит искать на двух разных вкладках все варианты перелетов», — объяснили специалисты.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала, что Москва и Крым стали самыми востребованными направлениями в стране.

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туризм авиакомпания Wizz Air
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