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Симоньян объяснила красотой триумф российских фигуристов на ОИ

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 22:44
Спорт
Симоньян объяснила красотой триумф российских фигуристов на ОИ
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 7 февраля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что российские спортсмены лучшие благодаря красоте.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр-2022. Это золото стало вторым для россиян в истории проведения данной дисциплины.

Симоньян в своем Telegram-канале задалась вопросом о том, почему Россия лучшая в художественной гимнастике, фигурном катании, синхронном плавании и балете.

«Потому что это красиво. Россия — самая красивая», — указала она.

Сборная России в понедельник стала лидером в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Она возглавила рейтинг после победы спортсменов в командном турнире по фигурному катанию.

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симоньян олимпиада-2022 российские фигуристы
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