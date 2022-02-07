Симоньян объяснила красотой триумф российских фигуристов на ОИ

Москва, 7 февраля. Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян заявила, что российские спортсмены лучшие благодаря красоте.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир Олимпийских игр-2022. Это золото стало вторым для россиян в истории проведения данной дисциплины.

Симоньян в своем Telegram-канале задалась вопросом о том, почему Россия лучшая в художественной гимнастике, фигурном катании, синхронном плавании и балете.

«Потому что это красиво. Россия — самая красивая», — указала она.

Сборная России в понедельник стала лидером в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине. Она возглавила рейтинг после победы спортсменов в командном турнире по фигурному катанию.