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Блинкен заявил о возможном прогрессе в вопросе автономии Донбасса

Политика
Блинкен заявил о возможном прогрессе в вопросе автономии Донбасса
Global Look Press  /  Florian Gaertner/PHOTOTHEK

Вашингтон, 7 февраля. Вашингтон считает, что Киев будет готов продвигаться в вопросе об особом статусе Донбасса, если найдется должная очередность имплементации минских договоренностей.

Донбасс имеет особый статус. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«В соглашениях говорится об особом статусе для Донбасса, и я считаю, что в должной последовательности украинцы будут готовы продвинуться вперед», — сказал он.

Блинкен указал на единство Украины и США в восприятии минских договоренностей в качестве пути решения конфликта на востоке страны.

Российско-украинские отношения резко ухудшились на фоне возвращения Крыма в состав России. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия в свою очередь не раз отрицала обвинения Украины, подчеркивая, что не участвует во внутреннем конфликте.

Ранее постоянный представитель России в ООН Василий Небензя обвинил Украину в невыполнении Минских соглашений. Дипломат считает, что по прошествии длительного времени и вопреки риторике Киева, Украина не сделала ни одного шага для урегулирования конфликта.

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