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«Спокойный и непринужденный тон»: политолог оценил дружеское общение Путина и Макрона

Политика
«Спокойный и непринужденный тон»: политолог оценил дружеское общение Путина и Макрона
kremlin.ru  /  Администрация Президента РФ

Ничто так не способствует дружбе между двумя странами, как личная беседа их лидеров. Об этом в интервью ФАН заявил политолог Дмитрий Вородин.

Переговоры между президентами Франции и России, прошедшие в Кремле 7 февраля, начались с дружественной ноты: Владимир Путин обращался к Эммануэлю Макрону на «ты», а тот, в свою очередь, называл своего коллегу без отчества — Владимир.

Данный обмен жестами дружбы серьезно повлиял на исход беседы, убежден Вородин. По его словам, начало встречи больше походило на общение не глав государств, а двух старых друзей, которые долго не виделись и которым есть что друг другу рассказать.

«Это ярко свидетельствует о том, что, несмотря на сложные отношения России с Западом, далеко не все его представители питают к нам русофобские чувства, — заметил политолог. — Спокойный и непринужденный тон беседы, который продемонстрировали нам лидеры, также рисует нам картину полного взаимопонимания между Путиным и Макроном и отсутствия у них каких-то существенных претензий друг к другу. Сложные вопросы — да, но стороны демонстрируют обоюдное желание решить их к выгоде как России, так и Франции».

«Спокойный и непринужденный тон»: политолог оценил дружеское общение Путина и Макрона
Global Look Press / © Panoramic / ZUMAPRESS.com

Эксперт также отметил важность именно личного контакта двух президентов — по его мнению, несмотря на то, что дипломаты как в Париже, так и в Москве делали все для нормализации отношений, ничто не способствует благоприятной дипломатической обстановке, как дружеская беседа лидеров.

«Убежден, что ее итоги будут самыми благоприятными: Путин и Макрон обязательно найдут выход из кризиса, в котором оказалась Европа, и, если это потребуется, привлекут к диалогу других глав государств», — резюмировал Вородин.

Ранее политолог Николай Межевич призвал государства соревноваться на Олимпиаде, а не на войне.

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