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Сенатор Пушков: модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью

Политика
Сенатор Пушков: модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью
council.gov.ru  /  Пресс-служба Совета Федерации РФ

Москва, 7 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков заявил, что модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью, поскольку была отвергнута Китаем и Россией.

Пушков в своем Telegram-канале написал, что США не хотят более зависеть от Китая в ключевых и технологических сферах. По его мнению, «сладкий миф» о едином глобальном мире, где рулят экономика и взаимозависимость, рухнул под напором геополитических и идеологических противоречий. Так, глобализация для Запада возможна лишь в качестве американизации и вестернизации других регионов и стран.

«Но модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью, поскольку была отвергнута политически и на уровне ценностей как Россией, так и Китаем», — подчеркнул сенатор.

Пушков напомнил, что в девяностые годы преобладала «формула Гайдара»: «все, что нужно, купим за рубежом». Речь шла о создании зависимой и хилой экономики колониального типа. Этот подход был отброшен логикой исторического развития России, заявил Пушков.

Ранее Пушков обвинил НАТО в продвижении идеологии гегемонии США. По его словам, речь идет о поддержке Альянсом «права на вмешательство».

Президент России Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин накануне объявили об укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Об этом информирует «Ямал-медиа»

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китай пушков глобализация
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