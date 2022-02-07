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Военные на базе флота США в Мэриленде бунтуют из-за отключенной горячей воды

Весь мир
Военные на базе флота США в Мэриленде бунтуют из-за отключенной горячей воды
wikimedia.org  /  United States Army / Public Domain

Бетесда, 7 февраля. Сотни матросов и солдат, которые расквартированы на военно-морской базе в городе Бетесда, Мэриленд, на протяжении нескольких лет лишены элементарных бытовых удобств. Об этом сообщает издание Navy Times.

Сообщается, что военнослужащие в течение нескольких лет не имеют доступа к горячей воде. Кроме того, в условиях жаркого и влажного лета в казармах не работает система кондиционирования и холодильники. Большинство помещений не имеют запирающихся дверей.

«Я не новичок в вопросах уровня жизни в армии. Я военный, и я жил в базовом жилье, но это просто смешно. Мы не на поле боя и не на корабле. Нет никакой веской причины, по которой мы должны быть вынуждены жить без основных бытовых удобств», — заявил на условиях анонимности один из санитаров расположенного на базе Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Речь идет о двух казармах, в которых проживает около 500 младших чинов — в основном санитаров ВМС и армии США, которые работают в медицинском центре.

«Центр Уолтера Рида называют «убийцей санитаров». Вы приходите домой через 10—12 часов и не можете принять душ после работы в больнице с постоянными микробами, вам не кажется, что вы очищаетесь, а у нас пандемия», — добавляет другой сотрудник.

По его словам, что на протяжении 19 месяцев, в течение которых он приписан к базе, вода в казармах была «постоянно холодной».

Сложившиеся условия подрывают моральный дух военнослужащих и заставляют многих из них задуматься над продолжением карьеры на флоте.

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Федеральное агентство новостей /

«В этой ситуации, когда эти проблемы напрямую не затрагивают старших чинов, они не хотят прилагать усилия, чтобы исправить ее», — считает собеседник издания.

Руководство базы длительное время было осведомлено о проблемах с горячим водоснабжением и другими бытовыми проблемами, которые существуют в казармах, однако никаких шагов по их устранению не было принято. Проблема приобрела новую актуальность лишь после того, как один из матросов опубликовал сообщение на Reddit.

«Я понимаю менталитет «ты в армии, смирись с этим», но, черт возьми, я не думаю, что теплый душ — это то, о чем стоит просить в береговом командовании, которое называет себя «флагманом военно-морской медицины».

Что я могу сделать, чтобы это исправить? Или мой единственный вариант — жениться на стриптизерше, чтобы выбраться из казармы?», — говорится в сообщении.

Представитель базы Скотт Свитцер во время встречи с военнослужащими подтвердил, что проблемы с горячим водоснабжением казарм наблюдаются с 2015 года. По его словам, проблема кроется в смесительном клапане здания, замена которого требует привлечения стороннего подрядчика, что сопряжено с бюрократическими сложностями. Он уточнил, что «пока не знает» когда проблема сможет быть решена.

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Global Look Press / Petty Officer 2nd Class Aja Jack / Keystone Press Agency

Военнослужащие военно-морской базы в Бетесде далеко не одиноки в своих проблемах. В январском отчете надзорного органа Счетной Палаты США указывается, что почти треть зданий Министерства обороны по всему миру пережила свой срок эксплуатации. Возникло отставание в обслуживании в размере 137 миллиардов долларов. В то же время, одна из казарм, о которых идет речь, была построена лишь в 2014 году.

Ранее Navy Times сообщала, что экипаж новейшей многоцелевой АПЛ «Коннектикут» в течение года страдал от нашествия клопов.

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