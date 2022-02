Военные на базе флота США в Мэриленде бунтуют из-за отключенной горячей воды

Бетесда, 7 февраля. Сотни матросов и солдат, которые расквартированы на военно-морской базе в городе Бетесда, Мэриленд, на протяжении нескольких лет лишены элементарных бытовых удобств. Об этом сообщает издание Navy Times.

Сообщается, что военнослужащие в течение нескольких лет не имеют доступа к горячей воде. Кроме того, в условиях жаркого и влажного лета в казармах не работает система кондиционирования и холодильники. Большинство помещений не имеют запирающихся дверей.

Hundreds of junior-enlisted sailors and soldiers have gone for years without hot water in their barrack rooms aboard the Maryland Navy base that is home to the Walter Reed National Military Medical Centerhttps://t.co/qlEGNjDOgh