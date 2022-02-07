Военные на базе флота США в Мэриленде бунтуют из-за отключенной горячей воды

Бетесда, 7 февраля. Сотни матросов и солдат, которые расквартированы на военно-морской базе в городе Бетесда, Мэриленд, на протяжении нескольких лет лишены элементарных бытовых удобств. Об этом сообщает издание Navy Times.

Сообщается, что военнослужащие в течение нескольких лет не имеют доступа к горячей воде. Кроме того, в условиях жаркого и влажного лета в казармах не работает система кондиционирования и холодильники. Большинство помещений не имеют запирающихся дверей.

«Я не новичок в вопросах уровня жизни в армии. Я военный, и я жил в базовом жилье, но это просто смешно. Мы не на поле боя и не на корабле. Нет никакой веской причины, по которой мы должны быть вынуждены жить без основных бытовых удобств», — заявил на условиях анонимности один из санитаров расположенного на базе Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида.

Hundreds of junior-enlisted sailors and soldiers have gone for years without hot water in their barrack rooms aboard the Maryland Navy base that is home to the Walter Reed National Military Medical Centerhttps://t.co/qlEGNjDOgh — Science Kills Religion (@DennisF79338235) February 7, 2022

Речь идет о двух казармах, в которых проживает около 500 младших чинов — в основном санитаров ВМС и армии США, которые работают в медицинском центре.

«Центр Уолтера Рида называют «убийцей санитаров». Вы приходите домой через 10—12 часов и не можете принять душ после работы в больнице с постоянными микробами, вам не кажется, что вы очищаетесь, а у нас пандемия», — добавляет другой сотрудник.

По его словам, что на протяжении 19 месяцев, в течение которых он приписан к базе, вода в казармах была «постоянно холодной».

Сложившиеся условия подрывают моральный дух военнослужащих и заставляют многих из них задуматься над продолжением карьеры на флоте.

Федеральное агентство новостей /

«В этой ситуации, когда эти проблемы напрямую не затрагивают старших чинов, они не хотят прилагать усилия, чтобы исправить ее», — считает собеседник издания.

Руководство базы длительное время было осведомлено о проблемах с горячим водоснабжением и другими бытовыми проблемами, которые существуют в казармах, однако никаких шагов по их устранению не было принято. Проблема приобрела новую актуальность лишь после того, как один из матросов опубликовал сообщение на Reddit.

«Я понимаю менталитет «ты в армии, смирись с этим», но, черт возьми, я не думаю, что теплый душ — это то, о чем стоит просить в береговом командовании, которое называет себя «флагманом военно-морской медицины». Что я могу сделать, чтобы это исправить? Или мой единственный вариант — жениться на стриптизерше, чтобы выбраться из казармы?», — говорится в сообщении.

Представитель базы Скотт Свитцер во время встречи с военнослужащими подтвердил, что проблемы с горячим водоснабжением казарм наблюдаются с 2015 года. По его словам, проблема кроется в смесительном клапане здания, замена которого требует привлечения стороннего подрядчика, что сопряжено с бюрократическими сложностями. Он уточнил, что «пока не знает» когда проблема сможет быть решена.

Global Look Press / Petty Officer 2nd Class Aja Jack / Keystone Press Agency

Военнослужащие военно-морской базы в Бетесде далеко не одиноки в своих проблемах. В январском отчете надзорного органа Счетной Палаты США указывается, что почти треть зданий Министерства обороны по всему миру пережила свой срок эксплуатации. Возникло отставание в обслуживании в размере 137 миллиардов долларов. В то же время, одна из казарм, о которых идет речь, была построена лишь в 2014 году.

Ранее Navy Times сообщала, что экипаж новейшей многоцелевой АПЛ «Коннектикут» в течение года страдал от нашествия клопов.