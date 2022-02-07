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Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 21:34
Политика
Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны
Global Look Press  /  Zucchi/EUC

Брюссель, 7 февраля. Нынешняя ситуация с безопасностью в Европе является «самой сложной со времен холодной войны». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он выразил обеспокоенность нарастанием напряженности на границе России и Украины. Однако, по словам Борреля, дипломатический диалог с Россией может помочь в разрешении данной ситуации.

«В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», — отметил глава дипломатии ЕС на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы. Ей удалось сделать это за счет увеличения своих валютных резервов.

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европа дипломатия Жозеп Боррель
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