Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны

Брюссель, 7 февраля. Нынешняя ситуация с безопасностью в Европе является «самой сложной со времен холодной войны». Об этом заявил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Он выразил обеспокоенность нарастанием напряженности на границе России и Украины. Однако, по словам Борреля, дипломатический диалог с Россией может помочь в разрешении данной ситуации.

«В моем понимании мы переживаем самые опасные времена после окончания холодной войны, но в то же время мы продолжаем считать, что остается шанс для дипломатии», — отметил глава дипломатии ЕС на совместной пресс-конференции в США с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Ранее Жозеп Боррель заявил, что Россия стала более устойчивой к экономическим санкциям за последние годы. Ей удалось сделать это за счет увеличения своих валютных резервов.