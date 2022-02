Глава МИД Мали встретился с лидером ЦАР на саммите Африканского Союза

Аддис-Абеба, 7 февраля. Министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп посетил 35-ю сессию саммита глав государств и правительств Африканского Союза. Об этом дипломат рассказал в своем Twitter-аккаунте.

Exchange of views on the situation in Mali on the margins of the AU Summit with Amb. Rachelle Omamo Cabinet Secretary for Foreign Affairs of Kenya & Chair of the the @_AfricanUnion Peace and Security Council for the month. @MaliMaeci ⁦@ForeignOfficeKE⁩ pic.twitter.com/J2P9ZaIs33