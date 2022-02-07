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Ливийский парламент заслушал предложения кандидата на пост премьер-министра Фатхи Башаги

Весь мир
Ливийский парламент заслушал предложения кандидата на пост премьер-министра Фатхи Башаги
facebook.com  /  المكتب الإعلامي لوزير الداخلية - ليبيا

Тобрук, 7 февраля. Кандидат на пост главы нового переходного правительства Ливии Фатхи Башага предложил свою программу перед Палатой представителей.

В ходе выступления бывший министр иностранных дел ПНС подтвердил полную приверженность обозначенным в дорожной карте графикам, а также пообещал, что не станет баллотироваться на каких-либо будущих выборах. По его словам, кризис в Ливии связан преимущественно с политической обстановкой, а не с проблемами исполнительных структур, и страна страдает, в первую очередь, от отсутствия общенационального согласия, а не от нехватки компетентных кадров.

Башага подчеркнул, что в случае занятия должности главы правительства он планирует добиваться широкого участия всех партий и организаций в процессе урегулирования, основанного на опыте, профессионализме и добросовестности. Политик также подчеркнул, что его кабмин сможет выполнять государственные задачи во всех ливийских городах.

В ходе выступления Башага призвал забыть о болезненном прошлом и идти вперед для достижения национального примирения. Будущее правительство, по словам Башаги, серьезно займется объединением всех институтов, особенно вооруженных и силовых структур.

«Фактор военной стабильности и безопасности станет приоритетом при построении ливийского государства», — добавил политик.

После провала избирательного процесса в североафриканском государстве неожиданной для всех стали исторические переговоры в Бенгази с участием представителей разных политических лагерей, включая спикера парламента Агилу Салеха, командующего ЛНА Халифу Хафтара и бывшего главу МВД в Правительстве национального согласия Фатхи Башагу. Стороны выбрали путь диалога в свете угрозы срыва политического урегулирования в стране. Встреча объединила представителей трех главных провинций Ливии.

Ранее Фатхи Башага выдвигал свою кандидатуру на президентских выборах, которые так и не состоялись. Для участия в избирательной кампании он заключил сделку с продвигавшей его интересы французской компанией Avisa J5. С 2018 по 2020-й годы занимал пост главы МВД в ПНС, оставив его лишь на время, на фоне массовых протестов в Триполи.

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ливия
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