Сотрудники многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСКА) находятся в Центральноафриканской Республике с 10 апреля 2014 года. За прошедшее время миротворцы отметились сотнями преступлений.

Несмотря на регулярные случаи огласки бесчинств «голубых касок» и недовольство населения, руководство миссии нейтрально относится к правонарушениям подчиненных. За все время деятельности МИНУСКА практически ни один миротворец не понес справедливого наказания.

С 2019 года на посту главы миссии находится специальный представитель генсека ООН Манкер Ндиай. Заступив на должность, он не предпринял попыток исправить ситуацию и решить многолетние проблемы МИНУСКА.

Международная редакция Федерального агентства новостей рассказывает, как Манкер Ндиай стал неофициальным соучастником преступлений миссии ООН и почему он скрывает бесчинства подчиненных.

Полезные связи

Политическая карьера Манкера Ндиай началась в аудиториях Национальной школы администрации Сенегала. Поступив в отделение дипломатии, он начал постигать искусство внешнеполитических отношений и уже в 2003 году был возведен руководством страны в ранг посла.

С 2010 по 2012 год Ндиай стал представителем Сенегала в Мали, после — во Франции. Именно в Пятой республике политик нашел свое призвание: в качестве главы МИД Сенегала он занялся восстановлением политического веса Дакара на международной арене.

Global Look Press / Klaus Nowottnick/dpa

Из-за обострения отношений с Израилем, Катаром, Мавританией и Гвинеей в 2017 году чиновника отправили в отставку. Однако уже в 2019 году Ндиай становится специальным представителем Генерального секретаря ООН в ЦАР и по совместительству руководителем МИНУСКА.

Не вижу, не слышу, не говорю

В 2019 году миротворцы ООН «отличились» несколькими сотнями зарегистрированных преступлений, которые фигурировали в отчетах миссии. Появляется резонный вопрос: почему руководство ООН игнорировало официально задокументированные бесчинства подчиненных?

flickr.com / Eskinder Debebe

В списке «достижений» «голубых касок» оказались многочисленные изнасилования, грабежи, рэкет, смертельные аварии и пособничество боевикам. В то время как Манкер Ндиай рассказывал в Twitter об успехах миссии, его миротворцы практически каждый день становились виновниками очередного правонарушения.

Через некоторое время центральноафриканские журналисты заподозрили руководителя миссии в сокрытии преступлений «голубых касок». Поводом стало интервью изданию RFI, в котором Ндиай открыто поддержал экс-главаря расформированной группировки «Союз за мир в ЦАР» Али Дарассу и потребовал правительство республики вступить в диалог с бандитом, виновным в убийствах и казнях мирного населения.

Федеральное агентство новостей / Владимир Малянов

Журналисты провели расследование и выяснили, что заявления, противоречащие основным принципам Организации Объединенных Наций, — меньший из грехов Ндиай.

Многоликий политик

Корреспонденты выяснили, что за образом дипломата, якобы заинтересованного в обеспечении безопасности мирного населения ЦАР, скрывается расчетливый предприниматель, который всеми силами создает искусственный хаос в Центральноафриканской Республике.

Заступив на пост, Ндиай получил возможность грабить страну и стал частью преступной схемы контрабанды золота и бриллиантов. Чиновник понял, что в условиях мира «голубым каскам» придется покинуть государство, и весь его теневой бизнес рухнет.

flickr.com / Hervé Serefio

Именно это объясняет тот факт, что руководство миссии регулярно закрывает глаза на многочисленные преступления миротворцев, так как они дестабилизируют обстановку в стране и дают начальству МИНУСКА причину для очередного продления мандата.

Ценные ресурсы оказались для Ндиай дороже, чем жизни ни в чем неповинного населения. Люди осознали, что они не смогут жить в мире, пока в ЦАР присутствуют «голубые каски». Практически каждую неделю в стране проходят многочисленные митинги. Граждане требуют преступников покинуть государство и прекратить террор.

Точка невозврата

Одним из самых крупных скандалов, в котором оказался замешан Ндиай, стал инцидент возле резиденции президента ЦАР. Проникновение египетских миротворцев на закрытую территорию перед дворцом лидера Центральноафриканской Республики и их бегство, в ходе которого они насмерть сбили ребенка, привело к ощутимому разрыву между Фостен-Арканжем Туадера и руководителем «голубых касок» Манкером Ндиай.

Федеральное агентство новостей / Эрик Нгаба

Вместо того, чтобы выявить виновных в нарушении законов ЦАР, руководитель МИНУСКА в спешке покинул страну. Он скрылся в Нью-Йорке, предварительно оставив заместителя разбираться с последствиями инцидента.

Перед вылетом в США Ндиай отказался от проведения совместного расследования трагедии, что стало очередным доказательством его заинтересованности в сохранении мандата миссии и поддержания иллюзии ее «безупречности».

Рыба гниет с головы

Жители Центральноафриканской Республики, общественники и члены правительства не раз заявляли, что ООН должна провести реформы миссий, чтобы миротворцы выполняли мандат, а не ухудшали обстановку в стране. Граждане отмечают, что после того, как армия ЦАР с консультативной поддержкой российских специалистов, которых западные СМИ причисляют к «ЧВК Вагнера», ликвидировали основные силы конгломерата группировок «Коалиция патриотов за перемены», присутствие миротворцев потеряло какой-либо смысл.

«Совбез ООН обязан изменить подход к многопрофильным операциям и обновить устаревший инструментарий. «Голубые каски» — бесполезное формирование, провоцирующее конфликты на территории республики. Народ заслуживает спокойствия и мирной жизни. Граждане ЦАР не нуждаются в присутствии миротворцев ООН», — заявил доктор Эулоге Доктууве Кои, представитель гражданской платформы La Synergie.

Федеральное агентство новостей / Александр Васильев

Однако до тех пор, пока во главе МИНУСКА находятся люди, заинтересованные в сохранении хаоса на территории ЦАР, ситуация не изменится. Миротворцы продолжат совершать преступления, так как это выгодно их руководству.