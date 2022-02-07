Пиратские сайты будут удалять из выдачи «Яндекса»

Москва, 7 февраля. Правообладатели и интернет–компании подписали новую версию антипиратского меморандума, согласно которому из выдачи поискового сервиса «Яндекс» будут удаляться сайты-рецедивисты.

Под действие документа попадут домены, на которых размещено более 100 ссылок на пиратский контент. Сейчас правообладатели, подписавшие меморандум, могут во внесудебном порядке удалять из поисковой выдачи ссылки на страницы с нелегальными копиями произведений, информирует издание «Ведомости».

«Газпром–медиа», «Национальная медиа группа», «СТС Медиа», ВГТРК, «Первый канал», профессиональные ассоциации – продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) и интернет-видео (АИВ, объединяет крупнейшие видеосервисы ivi, Okko, Megogo и др.), Rutube вместе с компаниями «Яндекс», VK, «Рамблер интернет холдинг» подписали текст меморандума. К ним впервые присоединилась «дочка» «Сбера» – «Сберинтертейнмент», которая объединяет такие сервисы, как Okko, «Союзмультфильм», SberGames, «СберЗвук».

Ранее стало известно, что беспилотные такси компании «Яндекс» запустят на 18 столичных улицах, на территории «Сколково», а также в Иннополисе и в центре «Сириус» в Краснодарском крае.