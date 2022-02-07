Политолог Бондаренко объяснил, какой выбор Франции подтвердил Макрон визитом в Москву

Париж, 7 февраля. Встречей с российским президентом Эммануэль Макрон лишь подтвердил выбор Франции в отношении России, сделанный еще в 2014 году.

И выбор этот откровенно пророссийский, что подтверждает странное участие Париже в санкционной войне с РФ. Несмотря на огромное количество довольно-таки жестких ограничений и пристальное наблюдение США за их соблюдением, ни одна французская компания так и не прекратила своей деятельности в России. Мало того, Франция на самом деле фактически никак не ограничивала своего экономического сотрудничества с РФ, поддерживая антироссийскую политику Вашингтона лишь официальными заявлениями, но отнюдь не практическими действиями.

На главную хитрость Парижа в экономическом противостоянии с Россией внимание ведущих телеканала «НАШ» обратил киевский политолог Кость Бондаренко, подчеркнув, что Франция в действительности занимала умеренно пророссийскую позицию с самого начала большой русофобской кампании коллективного запада, лишь имитируя причастность громкими, но бессмысленными заявлениями. Эксперт напомнил, что пророссийские политики во Франции собирают все более широкий электорат, демонстрируя чего на самом деле хотят французы. А хотят они мира и нормальных взаимоотношений с РФ. Еще совсем недавно Эммануэль Макрон подыгрывал США в антироссийской политике, но после подлого трюка с подлодками для Австралии он в буквальном смысле прозрел и резко развернулся в сторону России.

Федеральное агентство новостей /

Бондаренко отметил, что в Европе прослеживается четкая тенденция определения лидерство за счет контактов с РФ. Европейские политики высшего звена укрепляют свои позиции, показывая, что хотят сближения с Москвой. Не так давно Россию посетил канцлер ФРГ. Теперь туда приехал Макрон. И это несмотря на ту воинственную истерию, что упорно раздувают крупнейшие западные СМИ вокруг выдуманного вторжения на Украину. По всей видимости, лидеры ЕС сделали свой выбор не в пользу США, а Макрон вообще подтвердил выбор Франции восьмилетней давности.

«Напомню, что за все это время, что прошло с 2014 года, ни одна французская компания не прекратила своей деятельности на территории России, наплевав на санкции и на любые другие опасные моменты. То есть Франция на самом деле еще 8 лет назад сделала свой выбор в пользу РФ и Макрон сейчас, в самый разгар мощной антироссийской кампании США, лишь подтвердил этот выбор, приехав в Москву. Не нужно забывать, что президент Франции сейчас претендует на негласный статус лидера Европы, который «освободился» после ухода Меркель на почетную пенсию. Он понимает, что за признанием этого лидерства нужно обращаться к российскому президенту. К США же он занимает все более фрондистскую позицию, разворачивая за собой всю Европу», — описал необычную позицию Парижа Бондаренко.

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