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Певица Лайма Вайкуле заявила, что стала расценивать аборты как убийство

Шоу-бизнес
Певица Лайма Вайкуле заявила, что стала расценивать аборты как убийство
Pr Scr youtube.com  /  Россия 1

Москва, 7 февраля. Народная артистка Латвийской Республики Лайма Вайкуле с годами кардинально поменяла свое отношение к абортам. По словам певицы, теперь она расценивает искусственное прерывание беременности как убийство.

Исполнительница хита «Вернисаж» на протяжении десятилетий выстраивала свою карьеру в шоу-бизнесе. Погрузившись в это непростое дело, Вайкуле даже не задумывалась о необходимости обзавестись наследниками и с легкостью соглашалась на аборты. По прошествии лет к знаменитости пришло осознание непростительности совершенной ею ошибки.

«Если бы меня сейчас спросили, имеет ли женщина свободу выбора, решая, делать или не делать аборт, я бы сказала нет. Теперь я отношусь к аборту как к убийству. Ведь человек внутри тебя — он уже живой. Тогда я этого не понимала, не чувствовала», — рассказала Вайкуле в YouTube-шоу «Музыкалити».

Певица в беседе с ведущим Максимом Галкиным подчеркнула, что до сих пор испытывает чувство вины за ошибки прошлых лет. Они стали для Вайкуле непреходящей душевной мукой и тяжким крестом, с которыми она уже никогда не расстанется.

Сам Галкин является заботливым отцом, воспитывающим двух очаровательных детей от певицы Аллы Пугачевой. Несмотря на знакомые большим семьям трудности — а шоумен недавно признался, что ему приходится экономить на коммунальных услугах, — отцовство приносит Галкину неимоверное счастье.

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