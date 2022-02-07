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Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада
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Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада

Весь мир
Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада
Global Look Press  /  Ibrahim Oner/Keystone Press Agency

Анкара, 7 февраля. Гражданин Турции, 70-летний Рамазан Назлы был обнаружен мертвым в своем доме в административном центре провинции Ыспарта. Как сообщается, он проживал один и в последние дни не появлялся на публике, поэтому соседи обратились в правоохранительные структуры. По заявлениям ряда источников, мужчина насмерть замерз из-за отсутствия отопления в своем жилье.

Обогрев в регионе не работает по причине серьезных повреждений электросетей, вызванных сильными буранами, от которых республика страдает уже более двух недель. Несколько дней назад без света остались около 113 тысяч человек, затем ремонтные бригады смогли восстановить подачу энергии в большей части районов провинции. Тем не менее до сих пор устранены не все поломки, из-за чего без электричества по-прежнему остаются более 20 тысяч граждан.

На этом фоне министр энергетики Турции Фатих Денмез поблагодарил людей за проявленные ими «понимание и терпение», попросив прощения за долговременное отключение света. По его словам, все бригады электромонтажников работают без остановки в полевых условиях, чтобы исправить положение. Однако извинения вряд ли устроят страдающих от холода жителей регионов, пораженных мощным циклоном.

Снегопады обрушились на Ыспарту 3 февраля. В связи с неспособностью справиться со стихией, власти приостановили в провинции работу школ сроком на пять дней. Также по соображениям безопасности введен временный запрет на использование мотоциклов, электроциклов и подобной двухколесной техники.

Аналогичная ситуация произошла в конце января в Стамбуле, где бураны привели к катастрофическому положению. Немало автовладельцев оказались заблокированными прямо на дороге. многие из тех, кто застрял в городской черте, оставили транспорт и вернулись домой пешком, однако людей на междугородних трассах пришлось эвакуировать с привлечением чрезвычайных служб и жандармерии. Отмена трамвайных и воздушных рейсов привела к серьезным перебоям в работе инфраструктуры, из-за чего 25 января во всех госучреждениях был введен административный отпуск.

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турция отопление снегопады
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