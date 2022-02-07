Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада

Анкара, 7 февраля. Гражданин Турции, 70-летний Рамазан Назлы был обнаружен мертвым в своем доме в административном центре провинции Ыспарта. Как сообщается, он проживал один и в последние дни не появлялся на публике, поэтому соседи обратились в правоохранительные структуры. По заявлениям ряда источников, мужчина насмерть замерз из-за отсутствия отопления в своем жилье.

Обогрев в регионе не работает по причине серьезных повреждений электросетей, вызванных сильными буранами, от которых республика страдает уже более двух недель. Несколько дней назад без света остались около 113 тысяч человек, затем ремонтные бригады смогли восстановить подачу энергии в большей части районов провинции. Тем не менее до сих пор устранены не все поломки, из-за чего без электричества по-прежнему остаются более 20 тысяч граждан.

There are reports that 70 year old Ramazan Nazlı has been found frozen to death in his home in Isparta.



The city is entering a fourth day without electricity and many are reportedly without heating and water.



This shouldn’t be possible. It is properly 18th century. pic.twitter.com/wmg6cNjcyj — Can Okar (@canokar) February 6, 2022

На этом фоне министр энергетики Турции Фатих Денмез поблагодарил людей за проявленные ими «понимание и терпение», попросив прощения за долговременное отключение света. По его словам, все бригады электромонтажников работают без остановки в полевых условиях, чтобы исправить положение. Однако извинения вряд ли устроят страдающих от холода жителей регионов, пораженных мощным циклоном.

Снегопады обрушились на Ыспарту 3 февраля. В связи с неспособностью справиться со стихией, власти приостановили в провинции работу школ сроком на пять дней. Также по соображениям безопасности введен временный запрет на использование мотоциклов, электроциклов и подобной двухколесной техники.

Thousands of citizens left in dark for days after power cut in central Turkey https://t.co/JIknYITbjb — Frank Nordhausen (@NordhausenFrank) February 7, 2022

Аналогичная ситуация произошла в конце января в Стамбуле, где бураны привели к катастрофическому положению. Немало автовладельцев оказались заблокированными прямо на дороге. многие из тех, кто застрял в городской черте, оставили транспорт и вернулись домой пешком, однако людей на междугородних трассах пришлось эвакуировать с привлечением чрезвычайных служб и жандармерии. Отмена трамвайных и воздушных рейсов привела к серьезным перебоям в работе инфраструктуры, из-за чего 25 января во всех госучреждениях был введен административный отпуск.