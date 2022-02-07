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Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали 70-летие правления Елизаветы II

Общество
Принц Гарри и Меган Маркл проигнорировали 70-летие правления Елизаветы II
wikipedia.org  /  Northern Ireland Office / CC BY 2.0

Лондон, 7 февраля. Британцы возмутились, что принц Гарри и его супруга Меган Маркл не поздравили Елизавету II со значимой датой.

С великим событием монарха поздравили не только члены семьи, но и политические лица всего мира. Пользователи Сети развели дискуссию, почему внук королевы не обратился с торжественной речью к своей бабушке.

6 февраля вся Великобритания отмечала 70-летие со дня коронации Елизаветы II. Возможно, принц Гарри и его супруга не проигнорировали это событие, а поздравили королеву лично, а не публично, как этого ждали британцы. Несмотря на такую вероятность, народ все равно остался возмущен.

«Самые печальные и мрачные из всех сердец — это те, у кого нет благодарности к семье, которая поместила их туда, где они есть», — написал один из пользователей Twitter.

Нынешняя королева стала самым долгоправящим и старейшим монархом в истории Великобритании. За столь продолжительный период правления с Ее Величеством случалось немало смешных ситуаций.

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