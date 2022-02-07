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Meta рассматривает сценарий закрытия Facebook и Instagram в Европе

Технологии
Meta рассматривает сценарий закрытия Facebook и Instagram в Европе
pixabay.com

Москва, 7 февраля. Компания Meta рассматривает возможность отключения социальных сетей Facebook и Instagram на территории Евросоюза. Об этом говорится в отчете Комиссии по ценным бумагам и биржам США.

ЕС может принять новый закон, по которому компаниям будет необходимо хранить данные только на европейских серверах. Сейчас данные Meta находятся в США и Европе. В компании оценивают новые правила, как угрозу для бизнеса, поэтому могут полностью уйти из европейского рынка.

Компания Meta, являющаяся материнской организацией Facebook, Instagram, WhatsApp и Oculus, оснастила свою метавселенную инструментом, помогающим пользователям оградить себя от сексуальных домогательств.

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