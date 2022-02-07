Продажи автомобилей Haval выросли в России вдвое с начала 2022 года

Москва, 7 февраля. Уровень продаж китайских кроссоверов Haval по итогам января показал рост в 2 раза по сравнению с первым месяцем 2021 года. Об этом сообщает «Автосоюз» со ссылкой на данные отчета Ассоциации Европейского Бизнеса (АЕБ).

Россияне в январе 2022 года купили 3228 машин этой марки. Наибольшей популярностью у покупателей пользовался Haval Jolion. В январе было продано 1 410 единиц авто этой марки.

Исполнительный директор «Хавейл Моторс Рус» Жером Сего заявил о намерении в 2022 году увеличить производство автомобилей в РФ. По итогам 2021 года продажи машин китайского производителя в России выросли в 2,3 раза. В прошлом году россияне отдавали предпочтение кроссоверу F7.

Импорт легковых машин в России за 2021 год вырос на 39,4%. Прошлогодний показатель находился на отметке в 338,9 тыс. штук.