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Глава МИД ФРГ Бербок: встреча с Зеленским отменилась из-за французского министра Ле Дриана

Политика
Глава МИД ФРГ Бербок: встреча с Зеленским отменилась из-за французского министра Ле Дриана
Global Look Press  /  Sebastian Gabsch via www.imago-i/www.imago-images.de

Берлин, 7 февраля. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок прокомментировала новость об отмене запланированных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Бербок, саммит с Зеленским отменился из-за французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Она объяснила, что ее коллега из Франции не приехал. Встречи не являются самоцелью, добавила глава МИД ФРГ.

«Но есть тесное общее согласование», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Известно, что Бербок во время визита на Украину также должна была пообщаться со своим коллегой Дмитрием Кулебой. О деталях поездки рассказала представитель немецкого МИД Андреа Зассе.

Ранее сообщалось, что переговоры между президентом Украины и Бербок в Киеве не состоятся. Соответствующее заявление сделали дипломатические источники, знакомые с ситуацией.

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