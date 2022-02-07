Глава МИД ФРГ Бербок: встреча с Зеленским отменилась из-за французского министра Ле Дриана

Берлин, 7 февраля. Немецкий министр иностранных дел Анналена Бербок прокомментировала новость об отмене запланированных переговоров с украинским лидером Владимиром Зеленским в Киеве.

По словам Бербок, саммит с Зеленским отменился из-за французского министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. Она объяснила, что ее коллега из Франции не приехал. Встречи не являются самоцелью, добавила глава МИД ФРГ.

«Но есть тесное общее согласование», — подчеркнула глава внешнеполитического ведомства Германии.

Известно, что Бербок во время визита на Украину также должна была пообщаться со своим коллегой Дмитрием Кулебой. О деталях поездки рассказала представитель немецкого МИД Андреа Зассе.

Ранее сообщалось, что переговоры между президентом Украины и Бербок в Киеве не состоятся. Соответствующее заявление сделали дипломатические источники, знакомые с ситуацией.