Киев, 7 февраля. Страны Запада поставляют Киеву оружие, однако оно существенно не влияет на боеспособность страны и представляет собой символическую помощь, заявил экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж.

Украинский генерал хочет, чтобы страны НАТО делились с Киевом системами наведения, управления огнем и другими военными технологиями. По его словам, именно этого в настоящее время не хватает ВСУ. Он убежден, что Украина также должна требовать от западных стран финансовой помощи для достижения уровня развития российского и европейского ВПК.

«Я бы все-таки исходил из позиции того, что лучше бы они дали нам технологии и деньги для подготовки, для реализации по нашим проектам современных видов вооружения», — заявил Маломуж.

Он также пожаловался, что британское, американское и польское оружие не получится обслуживать на территории страны. Требовательный генерал также видит проблему в том, что украинских солдат нужно обучать пользоваться западным вооружением.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил о возможном отказе Украины от воинского призыва. При этом в Киеве считают большой глупостью такое решение.