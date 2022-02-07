Нагиев прокомментировал слухи о возможности стать новым ведущим КВН

Москва, 7 февраля. Шоумен Дмитрий Нагиев не исключил, что может заменить заболевшего заслуженного деятеля искусств Александра Маслякова в новом сезоне КВН.

Нагиев подтвердил информацию о своей роли в юмористических играх высшей лиги. Телеведущий отметил, что его кандидатура может не подойти, либо это может не понравится ему самому.

«Масляков 60 лет вел КВН, и говорить о том, что кто-то может заменить его, преждевременно. Я отнюдь не берусь сравнивать свой уровень с уровнем Александра Васильевича Маслякова», — добавил Нагиев в беседе с РИА Новости.

Телеведущий отметил, что он делает то, что умеет. Поэтому для него самое главное, чтобы он был интересен зрителям, остальное для шоумена неважно, сообщает «Вечерняя Москва.» Если у Нагиева не получится завоевать признание поклонников КВН, то он это примет как должное.

«Все свое творчество, как и думаю, Александр Васильевич, выстраиваю, ставя во главу угла интерес зрителя, поэтому получится у нас – значит, получится, нет – я пойму это», – ответил актер на вопрос, как долго он может быть новым ведущим.

2 февраля стало известно, что Масляков повторно заразился COVID-19. Ведущий КВН уже получал положительный результат теста на коронавирусную инфекцию в ноябре прошлого года.