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Бородина похвасталась отдыхом на Мальдивах с шампанским в бассейне

Шоу-бизнес
Бородина похвасталась отдыхом на Мальдивах с шампанским в бассейне
instagram.com  /  @borodylia

Москва, 7 февраля. Российская телеведущая Ксения Бородина второй раз за эту зиму отправилась на отдых на Мальдивы. В этот раз знаменитость полетела на острова без детей, компанию ей составила спортивная ведущая Юлия Лысенко.

Телеведущие уже похвастались фотографиями своих шикарных апартаментов в социальных сетях. Бородина также показала, как она отдыхает в бассейне. Телеведущая опубликовала видео в своем аккаунте в Instagram, в котором был наложен известный монолог из советского мультсериала «Возвращение блудного попугая — 2».

«Да, это я. Хорошо живу, купаюсь в бассейне, пью джус, оранжад… Да-да, прямо не выходя из бассейна. У меня много друзей, машина, личный шофер», — звучат на видео слова попугая Кеши.

Бородина похвасталась отдыхом на Мальдивах с шампанским в бассейне
Prt Scr instagram.com / @borodylia

Многие фанаты Бородиной раскритиковали телеведущую за повторение тем и образов, другие же были приятно удивлены выходкой телезвезды, передает «Вечерняя Москва»

«Всех бесите»,

«Опять эти дебильные панталоны надела»,

«Ксюх, зачем ты мой сон тут выкладываешь?»,

«Интересно, она не устает отдыхать?»,

«Ой, опять Мальдивы... тот же самый номер, что и в прошлый раз», — пишут пользователи Сети в комментариях к видео.

Бородина летом прошлого года развелась с бизнесменом Курбаном Омаровым после шести лет брака. Теперь знаменитость признается, что пересмотрела свои взгляды на демонстрацию деталей личной жизни публике.

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