Россия и Китай преподали Европе урок с ценами на газ

Москва, 7 февраля. Недавно заключенный контракт между «Газпромом» и Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) на увеличение экспорта газа из РФ до 48 млрд кубометров в год должен стать уроком для Европы, заигравшейся в спотовый рынок, сообщает «Экономика сегодня».

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов отметил, что Китай будет покупать газ у РФ по выгодной цене — меньше 200 долларов за тысячу кубометров. Это в несколько раз ниже стоимости газа на спотовом рынке ЕС.

«Газпром» переориентирует работу на восточное направление, но при этом планирует сотрудничать и с европейскими партнерами.

«Уровень цен для Китая соответствует нормальному уровню в рамках работы с привязкой к нефтяной корзине. Можно посмотреть, сколько стоила нефть девять месяцев назад, и прикинуть, почему сейчас газ для Китая стоит не 400–600 долларов, а скромные 200. При этом 200 долларов — более чем достаточно для экономически обоснованных поставок. А когда цена будет выше, станет еще лучше», — объяснил Фролов.

Контракты «Газпрома» с Китаем — хороший урок для Европы. Китай не стал делать ставку на биржу и привязывать долгосрочные соглашения к спотовым ценам. Он отдал предпочтение долгосрочному контракту с определением стоимости газа по цене корзины нефтепродуктов с лагом в 9 месяцев.

«Китайцы оказались более осмотрительными в плане энергетики, не отдавая все на волю биржевых котировок, в отличие от европейцев. Но радоваться проблемам Европы не надо, потому что это все равно отразится и на нашей экономике», — сказал Фролов на YouTube-канале «Геоэнергетика Инфо».

Стоимость газа в ЕС в феврале стала падать от уровня в 1000 долларов за тысячу кубометров. На ситуацию повлияли покупка СПГ, рост поставок «Газпрома» и теплая зима в Европе.

Еврокомиссия пытается найти альтернативу российскому газу и обсуждает разные варианты решения проблемы с США. ЕС ведет переговоры с Норвегией и другими странами.