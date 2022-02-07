В Омске таксист подставил под удар свою машину, чтобы спасти пешеходов от ДТП

Омск, 7 февраля. Омский водитель такси спас переходивших дорогу пешеходов от возможной гибели в результате дорожно-транспортного происшествия.

Мужчина закрыл своей машиной двух девушек, на которых с большой скоростью неслась Toyota. Инцидент произошел в омском городке Нефтяников на улице 22 Апреля, сообщили в пресс-службе регионального ГИБДД.

«Герой, настоящий мужчина», «Сообразил и решился, красавец!», «Быстрое и смелое решение», — поделились мнением пользователи социальных сетей.

В результате аварии мужчина, закрывший машиной пешеходов, получил травмы и был госпитализирован в больницу. Благодаря быстрой реакции водителя, удалось избежать несколько смертей.

Еще один случай проявления доброты и сострадания произошел в Крыму. Местные жители помогли дальнобойщику, который больше месяца был вынужден жить в сломанной фуре, поскольку денег на ремонт у него не нашлось.