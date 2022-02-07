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Аналитик Кнутов: БМПТ «Терминатор» могут заменить сразу несколько боевых систем в ВС РФ

  /   Обновлено: 07 февраля 2022 20:39
Армия
Аналитик Кнутов: БМПТ «Терминатор» могут заменить сразу несколько боевых систем в ВС РФ
wikipedia.org  /  Kalabaha1969 / CC0

Москва, 7 февраля. Россия приняла на вооружение БМПТ «Терминатор», которые могут заменить сразу несколько боевых систем в ВС РФ, заявил военный эксперт Юрий Кнутов.

Аналитик в интервью iReactor рассказал о ключевых преимуществах новейших российских боевых машин поддержки танков (БМПТ). По его словам, в российских войсках уже сформирована первая рота «Терминаторов». Кнутов отметил, что они будут очень эффективны и смогут выполнять задачи не только в общевойсковом бою, но и проявят себя в операциях в горной местности.

«Они могут использоваться отдельно от танков в зависимости от того, какой характер местности и характер креплений. В городских условиях они не очень хорошо пригодны, потому что там должна действовать больше пехота», — объяснил он.

Кнутов подчеркнул, что одним из главных преимуществ новейших БМПТ является их способность выполнять задачи в условиях слабой освещенности и полной темноты. По его словам, «Терминатор» может заменить сразу несколько систем: артиллерийскую и боевой танк.

«Это не говорит о том, что они будут применяться во всех операциях. Но что касается ведения боя в полевых условиях, в небольших населенных пунктах, здесь "Терминаторы" будут очень эффективны», — подытожил он.

Ранее военные эксперты заявили, что новая боевая машина поддержки танков стала серьезным приобретением для ВС РФ. Они назвали ее настоящей «машиной смерти», которая не имеет аналогов в мире.

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