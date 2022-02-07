Сомалийский союз прессы осудил нападения на освещающих выборы журналистов

Могадишо, 7 февраля. Освещение парламентских и президентских выборов стало причиной нападений на журналистов в Сомали, особенно после того, как СМИ раскритиковали механизмы проведения голосования.

Так, полицейские города Беледуэйне задержали сотрудников местного радио Herran Win, включая директоров, и отключили трансляцию.

«Никто не получил никакого уведомления или предупреждения от городского управления безопасности: ни повестки в суд, ни обвинения от прокуратуры, прежде чем нас отстранили от работы. Через восемь часов пресс-службу освободили и разрешили возобновить прямое вещание после 15-часового задержания», — сообщил представитель радио.

По его словам, заместитель губернатора региона Хиршабелле угрожал тюремным заключением руководству Herran Win, если станция не прекратит транслировать репортажи о коррупции в процессе организации парламентских выборов, и о кандидатах, которые обвиняли местную администрацию в фальсификациях.

Неделю назад полицейские города Абдувак обыскали штаб-квартиру издания за опрос нескольких правоохранителей, объявивших забастовку из-за невыплаты заработанных денег.

«Они ворвались, начали удерживать меня и собирать материалы, жесткие диски и записи, затем отвезли меня в неизвестное место за городом, вместо того, чтобы в городскую государственную тюрьму, и я оставался там с завязанными глазами и в наручниках в течение шести часов. После они перевели меня в участок, не объяснив цели, оставили на ночь и отпустили», — сказал журналист Махад Элли.

По его словам, позже оказалось, что задержание инициировало высшее руководство региона Галмудуг, в частности, вице-президент, мэр города Абдувак и глава местной полиции, хотя произвольное нападение нарушило нормы закона о печати.

Сомалийский союз прессы осудил нападения и призвал должностных лиц не только расследовать случившееся, но и привлечь к ответственности правоохранителей, поскольку в январе около 20 представителей СМИ подверглись давлению.

«Освещение парламентских выборов — основная причина преследования журналистов местной полицией, особенно после того, как они передали жалобы и раскритиковали механизмы организации голосования в законодательные органы;2022 год не сулит ничего хорошего», — подчеркнул Махад Элли.

В минувший 2021-й представители СМИ столкнулись с нападениями на юге и севере страны. При этом автомобили высокопоставленных журналистов минировали террористы-смертники. Например, директор столичного радио погиб после подрыва машины недалеко от штаб-квартиры Центрального разведывательного управления в Могадишо.

Так, в период политического перехода участились преступления против журналистов, учитывая, что Сомали по-прежнему входит в число самых опасных стран для прессы. Ранее Национальная консультативная конференция постановила не только возобновить приостановленные выборы, но и завершить голосование в течение 40 дней, начиная с 15 января по 25 февраля.

Законодательные органы пяти регионов одобрили 54 сенатора и приступили к избранию депутатов в Народную палату. Объединенный федеральный парламент после приведения к присяге откроет путь к президентскому плебисциту.

Изначально планировали завершить голосование еще в 2021 году, но процесс неоднократно откладывали, в том числе из-за политической вражды на высших уровнях власти. Регионы пытались примирить конфликтующие стороны, чтобы сохранить национальную безопасность и не тормозить избрание парламентариев.