Минобороны Франции не хочет эскалации конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву

Париж, 7 февраля. Париж не хочет, чтобы поставки вооружения Киеву спровоцировали эскалацию ситуации на Украине. Об этом заявила глава минобороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, главной задачей французского военного ведомства стало «снизить температуру и способствовать деэскалации». При этом Париж признает право Киева на оборону, добавила министр.

«Как и в отношении любой другой страны мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации», — уточнила Парли.

Ранее стало известно, что Киев попросил у США противоракетные комплексы THAAD. Украинские власти хотят разместить вооружение под Харьковом для слежки за Россией, передает «Царьград». При этом в Москве отметили, что не вынашивают агрессивных планов против соседней страны и уж тем более не планируют с ней воевать.