Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 21:47
21:44
Политика
Сенатор Пушков: модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью
21:36
Весь мир
Глава МИД Мали встретился с лидером ЦАР на саммите Африканского Союза
21:34
Политика
Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны
21:32
Весь мир
Ливийский парламент заслушал предложения кандидата на пост премьер-министра Фатхи Башаги
21:21
Весь мир
Покровитель преступников: зачем глава миссии ООН в ЦАР покрывает бесчинства подчиненных
21:21
Общество
Почетный строитель РФ Лившиц назвал проекты, которые помогут развитию Севастополя
21:17
Общество
Выше Ниагарского в два раза: в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су
21:15
Общество
Блогер объяснил, как сегодня на полуострове используется Северо-Крымский канал
21:05
Весь мир
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в США
21:05
Весь мир
Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада
Все новости

Минобороны Франции не хочет эскалации конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву

Армия
Минобороны Франции не хочет эскалации конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Париж, 7 февраля. Париж не хочет, чтобы поставки вооружения Киеву спровоцировали эскалацию ситуации на Украине. Об этом заявила глава минобороны Франции Флоранс Парли.

По ее словам, главной задачей французского военного ведомства стало «снизить температуру и способствовать деэскалации». При этом Париж признает право Киева на оборону, добавила министр.

«Как и в отношении любой другой страны мы не хотим, чтобы наш экспорт приводил к эскалации», — уточнила Парли.

Ранее стало известно, что Киев попросил у США противоракетные комплексы THAAD. Украинские власти хотят разместить вооружение под Харьковом для слежки за Россией, передает «Царьград». При этом в Москве отметили, что не вынашивают агрессивных планов против соседней страны и уж тем более не планируют с ней воевать.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Минобороны Франции не хочет эскалации конфликта на Украине из-за поставок оружия Киеву
украина франция вооружение флоранс парли
Комментировать