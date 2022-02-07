Рубль растет на фоне высоких цен на нефть и ожиданий кардинальных решений Центробанка

Эксперты отдела финансовой аналитики издания «Экономика сегодня» рассказали, какие факторы поддерживают высокие цены на нефть и почему рубль с высокой долей вероятности продолжит курс на укрепление.

Нефть

Как напомнили аналитики, в конце прошлой недели стоимость нефти марки Brent превысила семилетний максимум, впервые с октября 2014 года перевалив за отметку в 92 доллара за баррель. Стоимость российской нефти Urals также обновила семилетний максимум, превысив 95 долларов за баррель.

Аналитики связывают рост цен с опасениями дефицита поставок на рынке и с геополитической неопределенностью. Впрочем, по мнению экспертов, дефицита черного золота, скорее всего, удастся избежать, поскольку страны ОПЕК наращивают добычу, будучи не в состоянии закрыть даже имеющиеся квоты. Холода в Техасе, оказывавшие влияние на нефтяные котировки, постепенно отступают. При этом Саудовская Аравия с марта поднимет цены на все продаваемые Азии сорта нефти, что не позволит ей подешеветь, считают эксперты.

«Ну и, конечно, фактор геополитической напряженности и возможные санкции Запада против России могут повлиять на нефть, и ее рост продолжится», — отмечают аналитики.

В то же время рост нефтедобычи в США, а также возможное возобновление переговоров с Ираном по ядерной сделке способно оказать на цены обратное действие, предупреждают эксперты.

«В случае снятия с Ирана даже части санкций иранская нефть может перекрыть имеющийся на рынке дефицит», — говорят специалисты.

Федеральное агентство новостей /

Золото

Золото торгуется в достаточно узком диапазоне, отмечают аналитики рынка (1812,20; +4,40). В связи с этим эксперты ждут свежих данных по инфляции в США, которая в январе может оказаться довольно значительной, превысив декабрьскую, ставшую максимальной за 40 лет. Инвесторы продолжают оценивать ценовые перспективы, исходя из дальнейших действий Федеральной резервной системы (ФРС) США.

По состоянию на 17:51 московского времени цена апрельского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 6,25 доллара, или на 0,35%, до 1814,05 доллара за тройскую унцию. Ожидается, что в марте ФРС повысит ставку до 0,5–0,75%.

Рынки труда

На фоне достаточно высокого прироста рабочих мест в США — в январе их число увеличилось на 467 тысяч — уровень безработицы в стране вырос до 4% по сравнению с 3,9% в предыдущем месяце. Эти показатели оказались чувствительными для рынка ценных бумаг США: эксперты выяснили, что доходность американских облигаций несколько подросла.

Доллар

«Американская валюта пока относительно стабильна, но все будет зависеть от показателей месячной инфляции, — отмечают аналитики. — Они окажут влияние и на золото, и на доллар».

ФБА «Экономика сегодня» /

Рубль

Рубль растет следом за нефтью, сообщают эксперты. В пятницу российская валюта чувствовала себя достаточно уверенно, и в начале недели тенденция на укрепление продолжилась, отметили аналитики. По данным Мосбиржи, курс доллара на 16:14 по московскому времени падал до 75,6 рубля, курс евро — до 86,58 рубля.

«Этому способствуют высокие цены на нефть, а также положительные геополитические сигналы», — поясняют эксперты рынка.

К таким сигналам специалисты относят успешные переговоры руководителей РФ и Китая, в том числе о поставках российского газа, а также контакты президента России Владимира Путина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем.

«Но ситуация остается достаточно напряженной, ее нагнетают в том числе провокационные публикации в западных СМИ», — отмечают наблюдатели.

Позитивным фактором для рубля эксперты называют предстоящее заседание Центробанка России, на котором, предположительно, ключевая ставка будет повышена не менее чем на 0,5%, а может быть, и выше. По мнению аналитиков, столь радикальное решение регулятора будет способствовать дальнейшему укреплению российской валюты.