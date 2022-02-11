Больше 20 лет живут в землянке барнаульские пенсионеры

Барнаул, 11 февраля. Более двадцати лет проживают в самодельной землянке у дороги двое барнаульских пенсионеров.

Домик площадью пять квадратных метров оборудован небольшое печкой, в нем нет электричества, канализации и воды, сообщает «Алтайская правда». Летом воду берут в ближайшем водоеме, зимой растапливают снег. С хозяевами живут собака и одиннадцать кошек.

Жизнь в землянке пенсионеров устраивает и от помощи социальных служб они отказываются.

Хозяйку дома зовут Галина Николаевна, она переехала из Казахстана в 90-х годах. Денег, как она сама говорит, было в обрез, и ее покойный муж построил землянку сам. Нынешнего соседа зовут Юрий, у него нет места жительства. Живут они на одну пенсию размером 10 000 рублей и не хотят менять свою жизнь на социальный приют.

Единственная помощь, которую пенсионеры готовы принять, — ремонт избушки. Местное болото затапливает помещение, нужен капитальный ремонт.

Ранее ФАН рассказывал о разработке кабинетом министров новых мер по поддержке бездомных. Такое поручение дал правительству президент Путин.