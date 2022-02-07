НМ ЛНР: украинская армия намерена применить комплексы «Корсар» при наступлении в Донбассе

Луганск, 7 февраля. Вооруженные силы Украины задействуют противотанковые ракетные комплексы «Корсар» при наступлении в Донбассе, заявил представитель пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис.

По его словам, в 24-й механизированной бригаде ВСУ активно восполняют запас снарядов для ПТРК. Кроме того, осуществляется подготовка военной техники.

«В 24-й механизированной бригаде проводятся мероприятия по восполнению ракет к противотанковым ракетным комплексам "Корсар" до двух норм, осуществляется обслуживание военной техники и ее подготовка к боевому применению», — рассказал Микужис.

Ранее стало известно, что киевские силовики стянули к линии соприкосновения РСЗО «Смерч» и «Ураган». В районах Волновахи, Андреевки и Доброполья зафиксирована переброска экипажей танков и артиллерийских расчетов.