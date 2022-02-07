Госсекретарь США Блинкен: Вашингтон готов продолжать диалог с Россией

Вашингтон, 7 февраля. Вашингтон намерен продолжать диалог с российской стороной по гарантиям безопасности. Об этом рассказал госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен.

По словам государственного секретаря США, дипломатический путь открыт. Однако, как подчеркнул Блинкен, Вашингтон также готов к вводу ограничений против России.

«Белый дом работает с конгрессом над значительным увеличением помощи Украине», — заявил он.

Известно, что ответы Соединенных Штатов и Североатлантического альянса на предложения России по гарантиям безопасности были обнародованы. Соответствующий материал напечатало испанское издание Еl Pais

Ранее сообщалось, что украинцы неоднозначно восприняли видео Блинкена в поддержку Киева. Они оставили негативные комментарии под записью.