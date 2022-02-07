Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в США

Вашингтон, 7 февраля. Представители крупнейшей в США онлайн-площадки по продаже и покупке недвижимости Zillow прогнозируют дальнейший рост стоимости недвижимости. Об этом сообщает издание Fortune.

Согласно прогнозу Zillow, в 2022 году рост стоимости домов в Соединенных Штатах может превысить 16%. Это, по мнению экспертов компании, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации на рынке жилья, который и так испытывает огромное ценовое давление.

Примечательно, что еще в декабре сайт объявлений о продаже жилья прогнозировал, что стоимость жилья в США вырастет на 11% в этом году. Экономисты Zillow теперь говорят, что прогноз слишком консервативен.

Среди факторов, которые будут влиять на рост цен, экономисты называют сокращение предложения и инфляцию. Экономисты Zillow указывают, что во время пандемии количество доступного жилья сократилось до 40-летнего минимума, поскольку на рынок хлынул большой поток покупателей. Прогнозировалось, что эта тенденция прекратится в конце прошлого года, поскольку прекратились программы защиты арендаторов, а ставки по ипотечным кредитам выросли. Но этого не только не произошло, ситуация с доступностью недвижимости ухудшилась. В январе на Zillow было выставлено на продажу чуть более 923 тысяч домов. Это на 40,5% меньше, чем до пандемии в январе 2020 года, и на 19,5% меньше, чем в январе 2021 года.

Федеральное агентство новостей /

Это связано как с сокращением темпов жилищного строительства, так и с нежеланием собственников рисковать, поскольку быстро растущие цены на жилье не гарантируют возможности купить лучший дом взамен проданного. В этой ситуации многие потенциальные продавцы предпочитают переждать.

Также в сокращении предложения отчасти виноваты крупные инвестиционные фонды, которые зашли на рынок жилой недвижимости. Зачастую они скупают целые кварталы новых домов, особенно в престижных районах, которые затем сдают в аренду. Таким образом инвесторы пытаются диверсифицировать риски.

Эксперты считают, что программа ФРС по борьбе с инфляцией может в долгосрочной перспективе оказать стабилизирующее воздействие на рынок недвижимости. Повышение ключевой ставки приведет к росту стоимости ипотеки, что вынудит многих потенциальных покупателей отказаться от приобретения жилья. Тем не менее, в краткосрочной перспективе это может привести к скачку цен, поскольку многие американцы захотят успеть купить жилье до подъема ставки.

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«Повышенная инфляция повышает риск ужесточения денежно-кредитной политики в краткосрочной перспективе, что приведет к повышению ставок по ипотечным кредитам и окажет давление на спрос на жилье. Более высокие ставки усугубляют проблемы покупателей с доступностью жилья, и они могут отговорить некоторых существующих домовладельцев от переезда, повысив ежемесячную стоимость ипотеки даже для тех домов, цена которых аналогична их нынешним домам. Снижая аппетит как покупателей, так и продавцов на этом рынке, рост ставок может привести к снижению объемов продаж в этом году, что окажет неопределенное влияние на цены на жилье», — отмечают эксперты Zillow.

По оценкам экспертов, рост стоимость жилья в Соединенных Штатах по итогам 2021 года составил порядка 20%.