Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в США

Вашингтон, 7 февраля. Представители крупнейшей в США онлайн-площадки по продаже и покупке недвижимости Zillow прогнозируют дальнейший рост стоимости недвижимости. Об этом сообщает издание Fortune.

Согласно прогнозу Zillow, в 2022 году рост стоимости домов в Соединенных Штатах может превысить 16%. Это, по мнению экспертов компании, приведет к дальнейшему ухудшению ситуации на рынке жилья, который и так испытывает огромное ценовое давление.

