Импорт легковых авто вырос в России почти на 40%

Москва, 7 февраля. Объем импорта легковых машин в России увеличился за 2021 год на 39,4% в годовом выражении — до 338,9 тыс. штук. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба (ФТС).

В стоимостном выражении импорт составил 7,99 млрд долларов. Это на 47,2% больше по сравнению с результатом 2020 года, говорится в материалах ФТС.

Экспорт легковых автомобилей из РФ в январе-декабре 2021 года вырос на 37,2% относительно показателя за аналогичный период прошлого года и достиг 89,1 тыс. моделей. В стоимостном выражении экспорт таких машин в отчетном периоде составил 1,4 млн долларов, что на 41,6% больше, чем в 2020 году.

Быстро продать автомобиль с пробегом можно, сдав его в зачет новой машины по программе «трейд-ин» либо сбыв дилерам для перепродажи. Такую рекомендацию озвучил автоэксперт Кирилл Бревдо.