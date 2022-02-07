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Каждый десятый автолюбитель в России планирует купить Toyota или Kia с пробегом

Экономика
Каждый десятый автолюбитель в России планирует купить Toyota или Kia с пробегом
toyota.com  /  Toyota Motor Sales

Москва, 7 февраля. Подержанных машин на авторынке в 2021 году было в 4 раза больше, чем новых. В минувшем году он достиг почти 6 млн единиц. Аналитики портала «Автостат» рассказали, какие подержанные машины больше всего интересуют россиян.

Опрос потенциальных покупателей из РФ, планирующих приобретение авто в течение полутора лет, показал, что каждый десятый хотел бы купить Toyota или Kia с пробегом. При этом выбор в пользу Toyota сделали 10,8% опрошенных, а Kia назвали 9,6% участников исследования.

Россияне также планируют покупку Volkswagen (эту марку авто назвали 6,9% респондентов), LADA (6,5%) и Skoda (6%). Автомобили марок Renault и Hyundai назвали соответственно 5,4% и 5,1% респондентов. Восьмое место по популярности в РФ получил Nissan (4,9%). Все вышеназванные машины относятся к массовому сегменту рынка.

Россияне также назвали две премиальные марки: покупку BMW планируют 4,7% опрошенных, приобрести Audi хотят 4,4% респондентов.

В России заметно вырос спрос на китайские машины с пробегом. За год показатель вырос на 14%.

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