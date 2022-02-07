Австралийский премьер Моррисон призвал сограждан немедленно уезжать с Украины

Канберра, 7 февраля. Все находящиеся на Украине австралийцы должны немедленно уехать из этой страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В ходе заседания комитета национальной безопасности глава австралийского кабмина обратился к согражданам, находящимся на Украине. Он подчеркнул, что ситуация в стране находится на первом месте в повестке дня.

«Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень четким посылом — сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл», — сказал Моррисон.

Премьер добавил, что большинство из уехавших на Украину австралийцев находятся там давно и имеют двойное гражданство, пишет НСН. Но сейчас тот самый момент, когда стоит покинуть страну, уверен он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о героях фильма «Кавказская пленница» Трусе, Балбесе и Бывалом на фоне ситуации с Украиной. По словам спикера ведомства, власти Украины, Великобритании и США можно сравнить именно с этими персонажами.