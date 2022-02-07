Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
07 февраля 21:45
21:44
Политика
Сенатор Пушков: модель «глобализация=американизация» не выдержала столкновения с реальностью
21:36
Весь мир
Глава МИД Мали встретился с лидером ЦАР на саммите Африканского Союза
21:34
Политика
Боррель назвал обстановку в ЕС самой сложной со времен холодной войны
21:32
Весь мир
Ливийский парламент заслушал предложения кандидата на пост премьер-министра Фатхи Башаги
21:21
Весь мир
Покровитель преступников: зачем глава миссии ООН в ЦАР покрывает бесчинства подчиненных
21:21
Общество
Почетный строитель РФ Лившиц назвал проекты, которые помогут развитию Севастополя
21:17
Общество
Выше Ниагарского в два раза: в Сети показали, как выглядит крымский водопад Учан-Су
21:15
Общество
Блогер объяснил, как сегодня на полуострове используется Северо-Крымский канал
21:05
Весь мир
Эксперты прогнозируют дальнейший рост цен на недвижимость в США
21:05
Весь мир
Житель турецкой Ыспарты замерз насмерть после отключения электричества из-за снегопада
Все новости

Австралийский премьер Моррисон призвал сограждан немедленно уезжать с Украины

Политика
Австралийский премьер Моррисон призвал сограждан немедленно уезжать с Украины
wikipedia.org  /  Kristy Robinson / Commonwealth of Australia / CC BY 4.0

Канберра, 7 февраля. Все находящиеся на Украине австралийцы должны немедленно уехать из этой страны. С таким заявлением выступил премьер-министр Австралии Скотт Моррисон.

В ходе заседания комитета национальной безопасности глава австралийского кабмина обратился к согражданам, находящимся на Украине. Он подчеркнул, что ситуация в стране находится на первом месте в повестке дня.

«Со всеми австралийцами на Украине мы пытались контактировать последние несколько недель с очень четким посылом — сейчас пора уезжать. И мы усиливаем этот посыл», — сказал Моррисон.

Премьер добавил, что большинство из уехавших на Украину австралийцев находятся там давно и имеют двойное гражданство, пишет НСН. Но сейчас тот самый момент, когда стоит покинуть страну, уверен он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила о героях фильма «Кавказская пленница» Трусе, Балбесе и Бывалом на фоне ситуации с Украиной. По словам спикера ведомства, власти Украины, Великобритании и США можно сравнить именно с этими персонажами.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Австралийский премьер Моррисон призвал сограждан немедленно уезжать с Украины
украина австралия скотт моррисон
Комментировать