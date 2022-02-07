В Турции начались споры о праве Эрдогана избираться на новый президентский срок

Анкара, 7 февраля. Турецкие политики и эксперты разошлись во мнениях касательно права президента Реджепа Тайипа Эрдогана вновь баллотироваться на выборах главы республики, которые пройдут в 2023 году.

Впервые нынешний лидер занял этот пост в 2015-м путем прямого голосования в парламенте. Через два года по итогам референдума право избирать президента было передано народу. В результате внеочередного плебисцита в 2018 году Эрдогана вновь поддержало большинство, что позволило ему сохранить должность.

Far-right ally says no obstacle before Erdoğan running for president in 2023 https://t.co/5dH8B5WSZK — Turkish Minute (@TurkishMinuteTM) February 7, 2022

Конституция Турции гласит, что глава республики не может занимать этот пост более двух сроков, если выборы проводятся в соответствии с графиком. Отсюда и берут корни расхождения во мнениях. Часть критиков считает, что Эрдоган юридически не имеет права баллотироваться на выборах в 2023 году. Однако многие депутаты придерживаются иного мнения, причем некоторые из них представляют оппозиционные правящему режиму партии.

Союзник президента и лидер крайне правой «Партии националистического движения» (ПНД) Девлет Бахчели утверждает, что никаких препятствий для участия в выборах у Эрдогана нет. С таким заявлением он выступил после того, как один из бывших министров-членов «Партии справедливости и развития» (ПСР) Эртугрул Гюнай сказал, что если выборы пройдут в срок, то такого права президент уже не получит. Будучи по образованию адвокатом, депутат полагает, что возможным это станет лишь в случае проведения досрочного голосования.

Turkish parliament speaker claims Erdoğan can legally run for president again #Turkey https://t.co/XncOlbKm1P — Duvar English (@DuvarEnglish) February 7, 2022

Бахчели же отметил, что Эрдоган всего единожды занял свой пост с момента реформирования политической системы, что якобы нивелирует действие спорного положения конституции в его конкретном случае. При этом глава ПНД подчеркнул, что если для продления полномочий президента придется внести поправки в основной закон, то его партия совместно с ПСР сделает все необходимое, чтобы этого добиться. Однако, как отмечают критики, подобные изменения потребуют поддержки двух третей парламентариев. Альянс же ПСР и ПНД нужным числом мест в Великом национальном собрании не обладает.

Тем не менее большинство из тех политиков, кто озвучил свое мнение по данному вопросу, не возражают против участия Эрдогана в грядущих выборах. В частности, спикер Мустафа Шентоп, член правящей партии, пообещал опубликовать научную статью, в которой подробно объяснит основания для переизбрания действующего президента.

Неожиданное равнодушие оппозиции

Примечательно, что от претензий отказалась и «Республиканская народная партия» (РНП) во главе с Кемалем Кылычдароглу. Как отметил депутат, если Эрдоган желает этого, то может принять участие в плебисците, а быть или не быть ему президентом, решит народ.

Вероятно, позиция одного из основных противников ПСР объясняется тем, что нынешний глава республики стремительно теряет популярность среди населения страны. Если раньше его рейтинги были заметно выше, чем у любого из представителей оппозиционных партий, то теперь доверие людей к Эрдогану опустилось до рекордно низких значений.

Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu: “Aday olmak istiyorsa buyursun gelsin. Millet boyunun ölçüsünü verecektir. Özel bir tartışma yapmayız, bunlar artık geride kalmalı. Seçim tarihine gelince… Sonbaharda olabilir diye düşünüyorum. Erdoğan kara kış çıkışı seçimi tercih etmez.” pic.twitter.com/ugzPWGCDti — CHP ???????? (@herkesicinCHP) February 4, 2022

Во многом это объясняется неграмотной политикой властей как внешней, так и внутренней. Предпринимаемые правительством шаги привели страну к острому финансовому кризису, который вызвал стремительный рост инфляции, заметно ударившей по карману многих слоев турецкого общества. В частности, Эрдоган активно вмешивался в кредитно-денежную политику Центрального банка республики, требуя снижения ключевой процентной ставки. Но даже после того, как это лишь ослабило позиции лиры, президент не отказался от своих «инновационных мер» по борьбе с инфляцией, что усугубляло ситуацию в стране.

Второй причиной недовольства людей стали жесткие действия властей по борьбе с инакомыслием. После попытки государственного переворота в 2016 году в стране начались массовые чистки, в результате которых за решетку отправились не только инициаторы и непосредственные участники тех событий, но и многие непричастные журналисты, диссиденты, оппозиционеры и критики. Искоренение неугодных продолжается до сих пор, однако теперь — под предлогом борьбы с террористическими группировками, к коим причисляют неимоверные количества граждан.

Также не добавляют Эрдогану популярности и его попытки навязать обществу религиозный образ жизни. Причем стремление исламизировать страну негативно воспринимает не только молодежь, но и представители старших поколений, привыкших к светским порядкам. Указанные выше причины, вероятно, уже не делают нынешнего президента в глазах оппозиции столь грозным противником на выборах, если голосование пройдет без каких-либо махинаций и подтасовок.